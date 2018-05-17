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В мае Музей предметов кухонного обихода откроется в Сергиевом Посаде
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Культура — 17 Мая 2018, 11:41
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев, в мае в подмосковном Сергиевом Посаде откроется музей «Сергиевская кухмистерская», который посвящен предметам кухонного обихода.
Токарев сообщил, - «Уже на май 2018 года запланировано открытие музея предметов кухонного обихода «Сергиевская кухмистерская».
Также он добавил о том, что в Сергиевом Посаде сосредоточено большое количество культурно-развлекательных объектов.
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