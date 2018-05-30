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Для культурных поездок во время ЧМ‑2018 Сергиев Посад и Коломна возглавили топ городов РФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 30 Мая 2018, 10:50
Как сказано в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат», подмосковные города Сергиев Посад и Коломна стали самыми популярными у туристов городами России для культурных поездок в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA .
«ТурСтат» представил рейтинг туристических городов нашей страны для культурных поездок болельщиков в дни проведения чемпионата мира по футболу.
Рейтинг составлен по результатам анализа туристической привлекательности и доступности городов, которые не проводят матчи ЧМ-2018.
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