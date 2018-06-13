13июня 2018
среда
|
В храме Балашихи 14 июня пройдет бесплатный концерт камерного хора
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Культура — 13 Июня 2018, 11:31
Как сказано на странице храма в соцсети «ВКонтакте», 14 июня в храме Александра Невского в Балашихе состоится концерт камерного хора, вход свободный.
В сообщении сказано, - «В четверг, 14 июня, в храме Александра Невского пройдет концерт камерного хора «Вера». В программе – духовная музыка, произведения русских классиков, современных композиторов и обработки русских народных песен. Вход свободный».
По адресу: Балашиха, площадь Александра Невского, дом 1, пройдет в актовом зале храма.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
вечером +14 +16 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры