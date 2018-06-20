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Конкурс на присуждение стипендии молодым авторам и деятелям культуры стартовал в Балашихе
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Культура — 20 Июня 2018, 10:47
Как говорится на официальном сайте администрации городского округа, с 20 июня по 20 июля управление культуры Балашихи проводит конкурс на присуждение стипендии деятелям культуры, искусства и молодым авторам.
Претендовать на присуждение стипендий могут граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории Балашихи или работают в муниципальных учреждениях сферы культуры городского округа, выдающиеся деятели культуры и искусства и молодые талантливые авторы, представители творческой профессии, которые имеют авторские проекты.
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