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21 июня Подольске проведут кастинг актеров на роль в фильме «Ильинский рубеж»
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Культура — 21 Июня 2018, 10:48
Как сказано в сообщении пресс-службы администрации округа, 21 июня жители Подольска смогут принять участие в кастинге актеров на роль в фильме «Ильинский рубеж», который пройдет во Дворце молодежи.
Съемочный день всех актеров в кино составляет двенадцать часов, с часовым перерывом на обед и отдых. На кастинг нужно будет прийти с заполненной анкетой, и указать в ней ФИО, дату рождения, город проживания, e-mail, телефон, образование, имеющийся опыт в кино, а также рост, размер обуви и одежды. Во время кастинга пройдет фото и видеосъемка, каждому участнику присвоят индивидуальный номер.
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