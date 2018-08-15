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Жители Жуковского смогут поучаствовать в фестивале бардовской песни памяти Юрия Визбора
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Культура — 15 Августа 2018, 15:29
По данным на официальном сайте администрации муниципалитета, жителей подмосковного Жуковского с 19 по 26 августа ждет насыщенная развлекательная программа, которая приурочена к празднованию Дня города.
Жители и гости городского округа смогут поучаствовать в фестивале бардовской песни «Полет продолжается». Дочь знаменитого автора-исполнителя Юрия Визбора – Татьяна присоединится к мероприятию.
Также, 25 августа в сквере вдоль улицы Маяковского пройдет фестиваль «Твой творческий город».
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