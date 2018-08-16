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Воробьев дал старт съемкам фильма «Ильинский рубеж» в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 16 Августа 2018, 15:37
Как рассказал корреспондент РИАМО 16 августа, губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт съемкам военно-исторического художественного фильма «Ильинский рубеж» в подмосковном Подольске .
В съёмках фильма задействованы: генеральный продюсер Игорь Угольников, режиссер Вадим Шмелев, художник-постановщик Константин Пахотин,креативный продюсер Евгений Айзикович, художник по костюмам Сергей Стручев, Алексей Бардуков, Екатерина Редникова, актеры Евгений Дятлов, Дмитрий Соломыкин, Гурам Баблишвили и другие.
Перед стартом съёмочного процесса совместно с Игорем Угольниковым и Вадимом Шмелевым Андрей Воробьев по традиции разбили тарелку.
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