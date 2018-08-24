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Мот и Темникова выступят на праздновании Дня города в Химках 1 сентября
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Культура — 24 Августа 2018, 11:31
Как информируется в сообщении пресс-службы администрации Химок, празднование Дня города в Химках в этом году состоится 1 сентября, администрация городского округа подготовила масштабную праздничную программу со спортивными состязаниями, представлениями и фейерверком, также горожан ждет концерт с участием известных артистов.
Старт в 13:30. Всем желающим предлагается принять участие в праздничном шествии, являющиеся ежегодной традицией для округа. Представители градообразующих предприятий и крупнейших спортивных организаций колонной пройдут от стадиона «Арена Химки» в парк имени Толстого.
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