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Выставка к 100‑летию коммунистического союза молодежи откроется в Подольске 14 сентября
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Культура — 27 Августа 2018, 21:34
Как изложено на сайте администрации городского округа, в молодежном центре «Максимум» Подольска 14 сентября откроется выставка, которая посвящена 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).
Выставка «И с нами на все времена любовь, комсомол и весна» пройдет 14 сентября по адресу: поселок Кузнечики, дом №8.
В экспозиции будут представлены фотографии, плакаты, документы, книги, личные вещи ветеранов комсомола и нумизматика. Кроме того, здесь можно будет увидеть документальную хронику 1978-1990-х годов, а также услышать комсомольские песни.
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