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Жители Королева до 30 сентября смогут посетить выставку репродукций живописца Глазунова
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Культура — 4 Сентября 2018, 19:53
Как информирует пресс-служба городской центральной библиотечной системы, что в Королеве в рамках благотворительного межрегионального культурно-просветительского проекта «Творчество Ильи Глазунова детям и юношеству Подмосковья» открыли выставку репродукций живописца.
Этот проект проводит картинная галерея Глазунова в Москве совместно с Московской областной государственной детской библиотекой на базе библиотек и выставочных залов Подмосковья. Проект состоит из передвижных выставок иллюстраций мастера к произведениям русской классической литературы, экскурсий, творческих встреч и тематических лекций.
На открытии выставки выступили сотрудники галереи Глазунова и библиотеки. Для гостей выставки был продемонстрирован отрывок из выступления академика Глазунова перед зрителями телеканала «Культура». В день открытия выставку посетили ученики старших классов школы №1, представители комитета по культуре Королева и обычные читатели.
Для сотрудников учреждения, которые будут вести экскурсии по выставке в городской библиотеке представители музея провели мастер-класс. Выставка продлится до 30.09.2018.
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