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Испания простилась с оперной дивой Монсеррат Кабалье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 8 Октября 2018, 19:17
Как информирует Газета.ru, что оперную певицу Монсеррат Кабалье похоронили на кладбище в испанской Барселоне рядом с матерью.
Монсеррат Кабалье скончалась 6.10.2018 года в одной из барселонских больниц. Ей было 85 лет. На прощание с дивой присутствовали королевские особы, поклонники и политики.
Отмечается, что среди тех, кто пришел на похороны на кладбище Сант Андреу, были королева Испании София, премьер-министр страны Педро Санчес, испанский тенор Хосе Каррерас.
В своей речи Хосе Каррерас назвал Монсеррат Кабалье своей старшей сестрой.
Ранее свои соболезнования в связи с кончиной оперной певицы выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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