31октября 2018
среда
|
В Подольске 16 ноября пройдет финал регионального конкурса патриотической песни
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Культура — 31 Октября 2018, 13:13
Как информируется в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте», что в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске 16.11.2018 года состоится финал Московского областного конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина…», в котором горокруг представят 5 конкурсантов.
Отмечается, что в отборочных турах приняло участие 27 творческих исполнителей и коллективов городского округа Подольск. Представлять округ в финале конкурса будут: Анастасия Аралина, Екатерина Гуцал, коллектив «Дети Галактики», Татьяна Евтихова, Полина Цибарт», – говорится в сообщении.
Конкурсанты будут выступать в 4 номинациях: «Пусть всегда будет солнце», «Как прекрасен этот мир», «А на войне как на войне» и «Подмосковные вечера». Также конкурсанты выступят еще в двух категориях: «Сольные исполнители» и «Коллектив».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером +1 +3 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры