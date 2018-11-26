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В Котельниках назвали победителей детского фестиваля «Музыка осени»
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Культура — 26 Ноября 2018, 12:43
Как рассказал «РИАМО в Люберцах» президент Ассоциации инноваций и развития современного искусства Сергей Переверзев, в подмосковных Котельниках прошел фестиваль для школьников «Музыка осени», в каждой из 3-х номинаций определили победителей.
25 ноября фестиваль «Музыка осени» прошел в торговом центре «МЕГА Белая Дача» Котельников. Его организатором является Ассоциация инноваций и развития современного искусства.
Он сообщил, что второе место заняла восьмилетняя Александра Васильева из Ивантеевки, а третье – 11-летняя Мария Гаврилова из поселения Октябрьский Люберец. Специальным призом удостоили девятилетнего Арсения Тарасова из того же поселения.
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