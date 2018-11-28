28ноября 2018
среда
|
Коллектив детсада Котельников победил в региональном конкурсе творчества педагогов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Культура — 28 Ноября 2018, 11:07
Как информируется в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета, коллектив детского сада «Детство» подмосковных Котельников победил в региональном конкурсе творчества педагогов «Таланты Московии».
Педагогический коллектив «Детство» принял участие в Фестивале педагогических идей-2018, организованный Ассоциацией педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -6 -8
вечером -8 -10 ночью -8 -10
Котировки
Партнеры