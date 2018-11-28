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Авторов лучших мероприятий в честь основания Подольска наградили премией главы горокруга
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 28 Ноября 2018, 11:10
Как сообщает корреспондент «РИАМО в Подольске», в подмосковном Подольске денежными премиями главы муниципалитета Николая Пестова наградили лучших авторов мероприятий в честь 237-летия со дня основания Подольска и Подольского уезда.
Церемония награждения лауреатов премии главы Подольска по итогам конкурса на лучшие мероприятия в честь 237-летия со дня основания Подольска и Подольского уезда проходила 27 ноября в Культурно-просветительском центре «Дубровицы». Всего в рамках мероприятия в список победителей и призоров вошли восемнадцать авторов и представителей общественных объединений, некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления.
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