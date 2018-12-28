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Подмосковье вошло в тройку туристических регионов России в 2018 году

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 28 Декабря 2018, 12:27

Как рассказало аналитическое агентство «ТурСтат», что Краснодарский край, Московская область и Республика Крым вошли в топ-3 самых популярных у туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.

Отмечается, что в первую пятерку российских регионов, популярных у туристов, вошли Краснодарский край (16,8 миллиона туристов), Московская область (15 миллионов), Республика Крым (6,7 миллиона), Ленинградская область, Приморский край и Владимирская область – более 5 миллионов туристов.

А топ-5 городов России, популярных у туристов, вошли Москва (23,5 миллионов туристов), Санкт-Петербург (8,5 миллионов), Сочи (более 6 миллионов), Казань и Владивосток – более 3 миллионов туристов.

Кроме того, свыше 60 миллионов составило число туристов в России в этом году, включая более 5 миллионов иностранных туристов, что на 7% больше, чем в 2017 году.


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