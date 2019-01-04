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Москвичей познакомят с традициями празднования Рождества в Норвегии и Англии 6–8 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 4 Января 2019, 15:24
Как сказано в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны», гости фестивальных площадок «Путешествия в Рождество» в центре и округах столицы 6, 7 и 8 января смогут принять участие в специальной рождественской программе, в эти дни можно будет познакомиться с традициями празднования Рождества в России, Норвегии и Англии.
Начало программы 6, 7, 8 января в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. А гостей Камергерского переулка ждет встреча с медвежонком Паддингтоном и веселые занятия, на которых можно разучить английские рождественские песни.
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