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Зимние мультфильмы покажут жителям Люберец в парке «Наташинские пруды»
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Культура — 6 Января 2019, 13:24
Как передается в Instagram-аккаунте городских парков, в парке «Наташинские пруды» в подмосковных Люберцах в воскресенье бесплатно покажут советские зимние мультфильмы.
«Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Снеговик-почтовик» – в каждой семье знают эти советские мультфильмы про Новый год и Зиму. Для создания праздничного настроения гостям парка «Наташинские пруды» будет работать зимний кинотеатр под открытым небом, где 6 января покажут коллекцию любимых новогодних мультфильмов», – сказано в сообщении.
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