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Число посетивших Коломну туристов выросло на прошедших новогодних праздниках в 4 раза
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 16 Января 2019, 14:34
Как сообщил глава Коломенского округа Денис Лебедев, что на прошедших новогодних праздниках подмосковную Коломну посетило почти в 4 раза больше туристов, чем в 2018 году.
В Instagram Лебедев написал, что в новогодние праздники Коломну посетили 38000 туристов – это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.
Он добавил, что туризм является одной из основных точек роста для округа, которая позволяет не только создавать новые рабочие места и привлекать средства в бюджет, но и помогает муниципалитету развивать многие направления.
В Подмосковье реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.
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