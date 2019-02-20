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Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в ДК Балашихи 21 февраля
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Культура — 20 Февраля 2019, 13:09
Как информируется на официальном сайте ДК, что 21 февраля во Дворце культуры «Балашиха» состоится концерт «Виват, мужчины!» ко Дню защитника Отечества пройдет, также перед ДК организуют игровую программу «Сильные, смелые, ловкие, умелые!».
Отмечается, что 21 февраля ко Дню защитника Отечества состоится праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры под названием «Виват, мужчины!», который пройдет на сцене ДК в 18:00. Перед началом концерта зрителей ждет игровая программа «Сильные, смелые, ловкие, умелые!». Начало в 17:30.
Игровую программу проведут на площадке перед ДК по адресу: Московский проезд, дом №9.
Организатор мероприятия – Дворец культуры «Балашиха».
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