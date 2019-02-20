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Вход в музей истории автомобильного транспорта «Мострансавто» будет бесплатным 21 февраля
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Культура — 20 Февраля 2019, 13:18
Как сообщила пресс-служба перевозчика, что жители Москвы и Подмосковья смогут бесплатно посетить музей истории автомобильного транспорта «Мострансавто» во Всемирный день экскурсовода, который отмечается 21 февраля.
Также 21 февраля музей будет работать на 2 часа дольше обычного графика, т.е до 5 часов вечера. Посетители смогут ознакомиться с выставкой автомобилей. В коллекции музея – около 40 раритетных транспортных средств. Первым экспонатом музея стал седан ГАЗ-11-73 1940 года выпуска, который до сих пор на ходу. На таких автомобилях в военное время возили маршалов Советского Союза.
Музей располагается на территории Видновского ПАТП (филиал «Мострансавто») по адресу: Видное, улица 7-я Линия, 23. Предварительная запись на посещение музея по телефону: 8(963)722-67-25. Экспозиция открыта для всех желающих еженедельно по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00.
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