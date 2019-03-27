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Посещаемость подмосковного музея «Новый Иерусалим» может вырасти на 20% в 2019 году
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Культура — 27 Марта 2019, 11:34
Как рассказал генеральный директор музея Василий Кузнецов, что музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Подмосковье в 2019 году могут посетить порядка полумиллиона человек.
Кузнецов подчеркнул, что ежегодно посещаемость увеличивается. В 2018 году посетило 400 000 человек, то в 2019 году планируется приблизиться к 500 000, то есть на 20% больше.
Отмечается, что выставку «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» посетили более 60 тысяч человек. Выставка открылась в декабре 2018 года и завершилась 24 марта 2019 года.
При этом Кузнецов подчеркнул, что в настоящий момент в «Новом Иерусалиме» задействовано только порядка 30-40% музейных площадей.
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