17апреля 2019
среда
|
Выставка «Студенческая палитра» откроется в среду в Мособлдуме
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Культура — 17 Апреля 2019, 11:35
Как проинформировала пресс-службы регионального парламента, что 17 апреля состоится открытие выставки студентов педагогического факультета кафедры изобразительного искусства ГСГУ подмосковной Коломны в здании Московской областной думы.
Отмечается, что на выставке будут представлены работы студентов педагогического факультета кафедры изобразительного искусства ГСГУ города Коломна. Работы студентов выполнены в различных графических и живописных техниках – карандаш, уголь, сангина, тушь, акварель, гуашь, темпера, масло – и различных жанрах изобразительного искусства.
Открытие выставки «Студенческая палитра» начнется в 13:00 по адресу: Москва, проспект Мира, дом №72, здание Мособлдумы, фойе первого этажа.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +7 +9
вечером +2 +4 ночью 0 -2
Котировки
Партнеры