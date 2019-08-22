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В Подмосковье число площадок акции «Ночь кино» выросло в два раза
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Культура — 22 Августа 2019, 10:38
Как информируется на официальном портале правительства Московской области, что акция «Ночь кино» в Подмосковье 24 августа состоится на 270 площадках.
Отмечается, что в Московской области к участию в акции заявлено 270 площадок в 58 муниципалитетах региона, что более чем в два раза превышает количество участников события прошлого года», — сказал представитель «Мособлкино».
Акция пройдет на 178 закрытых и 92 открытых площадках: в кинотеатрах, зрительных залах домов и дворцов культуры, концертных залах и культурных центрах, музеях, библиотеках, парках.
В «Ночь кино» покажут три современных отечественных фильма, которые победили во всероссийском интернет-голосовании: российско-сербскую драму «Балканский рубеж», семейное фэнтези «Домовой» и комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Показ картин начнется в 20:00.
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