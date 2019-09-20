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В Подмосковье запустят автобусные экскурсии для пенсионеров
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 20 Сентября 2019, 12:09
Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, что для пенсионеров в Московской области организуют автобусные экскурсии по достопримечательностям региона, первым такую практику ввел городской округ Химки.
Отмечается, что 20 сентября Воробьев встретился с пенсионерами, которые отправляются на бесплатную автобусную экскурсию по региону в рамках химкинского проекта «Добробус», запущенного по программе «Активное долголетие». На этой неделе для пожилых организованы экскурсии в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре. Ранее участники проекта посетили Звенигород, Горки Ленинские, Архангельское и Сергиев Посад.
Глава впервые арендовал на пять дней автобус, ультрасовременный, самый лучший. Запись на такие экскурсии чуть ли не на полгода вперед. Такую практику будем внедрять и в других городах, в основном в приближенных к МКАД.
Он отметил, что экскурсионная программа для пожилых включает в себя посещение музеев, усадеб и парков.
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