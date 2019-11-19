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Ансамбль из Подольска получил Гран‑при танцевального конкурса в Нижнем Новгороде
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Культура — 19 Ноября 2019, 10:49
Как информируется в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте», что ансамбль эстрадного танца «Шанс» из Подольска завоевал Гран-при на фестивале-конкурсе «Жемчужина Поволжья» в Нижнем Новгороде.
Отмечается, что в Нижнем Новгороде с 16 по 18 ноября проходил VIII фестиваль-конкурс «Жемчужина Поволжья» культурно-образовательного проекта «Я Могу!». В нем приняли участие 14 городов-участников, 72 номера и почти 500 конкурсантов.
Народный коллектив «Ансамбль эстрадного танца «Шанс» ДК «Металлург» Подольска достойно представил городской округ на фестивале-конкурсе. Из 7 конкурсных номеров коллектива два удостоены специальными дипломами «За лучшую хореографическую постановку» и выбраны в гала-концерт.
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