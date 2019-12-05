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Конкурс любительских фильмов «Философия Великой Победы» пройдет в Подмосковье
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Культура — 5 Декабря 2019, 12:03
Как информирует московская областная дума, что она проведет конкурс любительских фильмов «Философия Великой Победы», заявки начнут принимать с 10 декабря.
Отмечается, что конкурс посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С инициативой проведения выступила фракция «Справедливая Россия».
Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Московской области.
Прием заявок и конкурсных работ будет проводиться с 10 декабря 2019 года по 5 марта 2020 года, подведение итогов и награждение участников конкурса запланировано на 19 марта 2020 года.
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