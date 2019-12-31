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Подмосковные артисты выступят в Большом зале Московской консерватории во вторник
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Культура — 31 Декабря 2019, 11:10
Как информирует пресс-служба министерства культуры Московской области, что 31 декабря на сцене Большого зала Московской консерватории выступят солисты Московской областной филармонии, лауреаты престижных международных конкурсов.
Отмечается, что прозвучат сочинения Иоганна Штрауса: вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Сказки венского леса», польки «Трик-трак», «Пиццикато», «На охоте», «Гром и молния», арии и дуэты из оперетт».
Среди солистов Московской областной филармонии - лауреаты престижных международных конкурсов, оперные певцы Алина Яровая и Павел Баранский, а также Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист России Виктор Луценко.
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