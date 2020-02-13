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Более 300 роликов о героях Победы сняли жители Подмосковья в рамках патриотической акции
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Культура — 13 Февраля 2020, 12:11
Как информирует пресс-службы министерства культуры Московской области, что более 300 видеороликов об участниках Великой Отечественной войны сняли жители Подмосковья в ходе акции #прогероя.
Отмечается, что создать видеоролик о своем родственнике – участнике Великой Отечественной войны - можно в 630 библиотеках и 12 государственных музеях Подмосковья до 31 марта. Сюжет должен длиться не более трех минут, поэтому организаторы просят заранее продумать историю, собрать все факты и интересные события из жизни своего деда или прадеда.
На сегодняшний день снято больше 300 роликов, начиная с 31 января.
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