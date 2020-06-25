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Автофестиваль с участием Лепса и Сукачева начнется в Подмосковье 4 июля
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Культура — 25 Июня 2020, 10:51
Как сказано в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия, автофестиваль Drive Live откроется в парке «Яхрома» в подмосковном Дмитровском округе 4 июля, выступления будут проходить в течение нескольких уикендов.
«Компания SHOWRMA представляет автофестиваль, на котором не будет нарушаться социальная дистанция, настроение гостей невозможно испортить непогодой, что позволит получить максимальное наслаждение от выступления любимых артистов вживую», - сказано в сообщении.
Фестиваль Drive Live откроется 4 июля выступлением Гарика Сукачева, 5 июля для зрителей споет Григорий Лепс.
Для проведения мероприятия построят фестивальную сцену с экранами. Одновременно побывать на фестивале смогут 500 автомобилей.
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