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Книгу «Мы нашей памяти верны» презентовали в Музее Москвы
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Культура — 29 Августа 2020, 13:45
Как сказано в сообщении пресс-службы Союза журналистов Подмосковья, в Музее Москвы прошла презентация книги «Мы нашей памяти верны», в которую вошли произведения журналистов о Великой Отечественной войне.
В рамках презентации книги прошли творческие встречи с авторами книги и мастер-классы.
«В книгу «Мы нашей памяти верны» вошли лучшие журналистские произведения о событиях Великой Отечественной войны, подвиге героев-земляков, тружеников тыла и военных корреспондентов», - сказано в сообщении.
Книга будет подарена ветеранам войны и труда, а также школьникам, студентам и юным корреспондентам. Кроме того, ее бесплатно раздадут школьным библиотекам и краеведческим музеям муниципальных образований Московской области.
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