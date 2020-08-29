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Акция «Ночь в кино» пройдет в Московском регионе в субботу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 29 Августа 2020, 13:46
На площадках Подмосковья и Москвы вечером в субботу начнутся мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь в кино».
В Московской области участниками акции станут 249 площадок. Зрители смогут посмотреть фильмы «Холоп», «Лед 2», «Иван Царевич и Серый волк 4» и другие.
Спецпрограммы в рамках акции подготовили семь региональных кинотеатров – победителей конкурсов Фонда кино на выделение субсидий на модернизацию.
В столице запланировано провести более 350 показов, гостей ждут свыше 150 площадок. На них продемонстрируют немое кино, ленты военных лет, хиты фестивалей Европы, а также советскую киноклассику.
Всех желающих приглашают на показы новых российских сериалов и общение с режиссерами.
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