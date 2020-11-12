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Калачи, пастила и питный мед: подкаст «Путь‑дорога» рассказывает об угощениях в Коломне
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Культура — 12 Ноября 2020, 10:02
Туристическая Коломна богата не только историями и легендами - здесь сохранили старинные рецепты и угощают путешественников самыми разными деликатесами, например, калачами, пастилой и медовухой. Местные гастрономические музеи известны далеко за пределами города. Что обязан попробовать каждый, кто приехал отдохнуть в Коломну, можно узнать в новом выпуске подкаста «Путь-дорога».
В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают, почему калач лучше есть с утра, откуда пошла поговорка «дойти до ручки», почему пастилу готовят из сортов яблок косорыловка и скрижапель, сколько настаивался питный мед, как проходил медовый месяц на Руси и многое другое
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