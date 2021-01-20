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Музеи Подмосковья примут участие во всемирном Дне музейного селфи
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Культура — 20 Января 2021, 13:04
Подмосковные музеи и другие учреждения культуры в среду присоединятся ко всемирному Дню музейного селфи, в рамках которого пользователи будут делиться своими снимками на фоне экспонатов, уточняется в Instagram-аккаунте министерства культуры Московской области.
20 января по всему миру пройдет популярная сетевая акция #MuseumSelfie.
«В этот день интернет-пользователи из разных стран будут делиться своими селфи на фоне экспонатов из любимых музеев, галерей и других учреждений культуры», — сказано в сообщении.
Для того, чтобы поучаствовать в акции, нужно выложить снимок из музея в любой социальной сети с хештегами #МузейноеСелфи и #MuseumSelfie. Также можно использовать #КультурноеСелфи и #CultureSelfie.
Присоединиться к акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и других учреждений культуры.
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