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Около 150 археологических находок, найденных в Москве, попадут в музей
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Культура — 4 Февраля 2021, 11:56
Около 150 археологических находок, обнаруженных на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, готовы к передаче в музейный фонд, информируется на официальном сайте мэра столицы.
«Это масштабная и уникальная коллекция. Больше года мастера бережно реставрировали артефакты: расчищали, склеивали, покрывали защитными составами. Думаю, в скором времени все желающие смогут увидеть их на выставках», — сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Среди находок есть старинные украшения, изразцы, посуда и другие предметы быта, детали гардероба, а также оружие.
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