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Около 70 праздничных мероприятий проведут в Подмосковье в честь Масленицы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 10 Марта 2021, 10:41
Масленичные гуляния проходят в 67 городских округах Подмосковья по 14 марта, для жителей подготовили традиционные забавы, гастрономические ярмарки, музыкальные конкурсы и мастер-классы, информирует пресс-служба комитета по туризму Московской области.
«Впервые за время введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на территории области пройдут столь широкие народные гуляния», — уточнили в пресс-службе.
Одним из главных центров масленичных гуляний станет деревня Захарово в Одинцовском округе. 14 марта здесь выступят народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», ансамбли «Славяне» и «Россияне», балет «Живая планета». Кроме того, будет организована гастрономическая ярмарка, в которой примут участие более 40 фермеров и крафтовых производителей из Одинцовского округа, Подмосковья и других регионов РФ.
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