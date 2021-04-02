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Фестиваль «Весенний мультипарад» пройдет в Подмосковье в апреле
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 2 Апреля 2021, 10:25
С 1 по 18 апреля в 17 городских округах Московской области на 47 закрытых площадках состоятся кинопоказы фестиваля анимационных фильмов «Весенний мультипарад», информирует пресс-служба министерства культуры региона.
Фестиваль представляет собой широкий открытый смотр новейших российских мультфильмов – номинантов и призеров 8-й всероссийской акции «Открытая премьера» и 26-го открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале – важнейшего профессионального конкурса анимации страны.
Зрителям представят шесть программ: две на возрастную категорию 0+, две – на 6+, две – на 12+.
Юные зрители региона встретятся с уже полюбившимися героями анимационных сериалов, а также новыми персонажами, которые познакомят их с веселыми, добрыми, интересными и поучительными историями. Вход на все показы и мероприятия фестиваля бесплатный.
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