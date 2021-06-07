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Более 230 тыс человек посетили музей «Новый Иерусалим» за полгода
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Культура — 7 Июня 2021, 12:11
С начала 2021 года государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» посетили свыше 230 тысяч человек, рассказала в понедельник журналистам министр культуры Московской области Елена Харламова.
«У нас уже «Новый Иерусалим» за эти полгода посетило больше 230 тысяч (человек - ред.). У нас по-прежнему идут уникальные выставки», - рассказала Харламова.
По ее словам, в 2021 году на территории музея «Новый Иерусалим» планируют открыть еще три выставки совместно с другими музеями.
Музей находится рядом с Ново-Иерусалимским монастырем в Истре. «Новый Иерусалим» располагается в необычном современном здании, построенном в стилистике «зеленой архитектуры», которое содержит более 10 тыс. кв. м выставочных площадей.
Собственное фондовое собрание музея насчитывает 190 тыс. единиц хранения и включает археологические, исторические, этнографические, а также художественные коллекции.
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