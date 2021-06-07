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Восемь крупных концертов вошли в программу фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре
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Культура — 7 Июня 2021, 12:14
Восемь больших концертов сыграют в подмосковной Истре в рамках музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей», который пройдет с 14 по 18 июля на территории музейного комплекса «Новый Иерусалим». Об этом рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.
«Думаю, что не будет дождя. Или он нам не помеха. У нас восемь больших концертов. Часть пройдет (в формате - ред.) open air, небольшая часть - внутри музея», - сообщила Харламова.
Президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей», народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский отметил, что предстоящее мероприятие станет одним из крупнейших музыкальных фестивалей страны.
«У нас в этом году звезды-оркестры, звезды-дирижеры. Это тоже имеет очень большое значение для фестиваля», - добавил Дунаевский.
По словам художественного руководителя фестиваля Василия Петренко, основная часть программы будет посвящена произведениям композитора Игоря Стравинского.
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