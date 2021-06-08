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Худрук хоровой школы Красногорска стала лауреатом премии за развитие культуры РФ
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Культура — 8 Июня 2021, 12:03
Художественный руководитель хоровой школы «Алые паруса» из подмосковного Красногорска Елена Володина стала лауреатом премии правительства РФ имени Анатолия Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры, информируется на официальном сайте министерства культуры РФ.
Церемония награждения премиями правительства Российской Федерации в области культуры за 2020 год состоялась в Большом театре 7 июня. Награды лауреатам вручала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
«Все вы посвятили российской культуре огромную часть своей жизни, и именно благодаря вам наше богатое наследие бережно хранится и активно обогащается. И, конечно же, важно, что ваш подвижнический труд оценен столь высокой государственной наградой. Это не только знак признания высочайшего качества ваших работ, но и стимул для дальнейших свершений», - уточнила Любимова на открытии церемонии.
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