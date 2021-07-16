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Музей в Красногорске запустил конкурс видеороликов о битве за Москву
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Культура — 16 Июля 2021, 12:04
Красногорский филиал Музея Победы запустил онлайн-конкурс «Московские рубежи». Творческое состязание посвящено 80-летию битвы за Москву, проинформировали в пресс-службе музея.
«В тревожные суровые месяцы 41-го года слишком многое связывалось в людских сердцах с Москвой. Насмерть стояли города: Дмитров, Тула, Тверь, Можайск, чтоб задержать, не пропустить врага. До наших дней остались свидетельства этих событий: блиндажи в лесах, окопы, воронки от снарядов», - уточнила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.
Организаторы предложили участникам конкурса снять 2-3-минутные видеосюжеты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест Московской битвы. Дополнить видеоряд нужно рассказом об истории данного места, о его значении в истории битвы. К участию приглашаются все желающие старше 7 лет. Ролики можно присылать до 21 ноября.
Жюри будет оценивать работы на соответствие теме, креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления), информативность, качество видеосъемки.
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