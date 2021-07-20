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Коллектив барабанщиков из Красногорска поучаствует во всероссийском фестивале в Крыму
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Культура — 20 Июля 2021, 11:53
Коллектив «Знаменские барабанщики» из подмосковного Красногорска примет участие во Всероссийском фестивале детских духовых оркестров в Крыму, сказано на официальном сайте администрации горокруга.
V Всероссийский фестиваль детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья» пройдет с 29 июля по 18 августа.
Образцовый коллектив «Знаменские барабанщики» из МБУК «Муниципального центра духовной культуры» на крымском фестивале представит Красногорск уже третий год подряд. Участие в конкурсе для коллектива бесплатное благодаря правительству РФ, администрации горокруга и Знаменскому храму Красногорска.
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