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Фестиваль воздушных змеев проведут в Красногорске 5 сентября
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 2 Сентября 2021, 13:16
Авиамодельный клуб «Зигзаг» Нахабинской школы №3 на аэродроме для авиамоделей у деревни Желябино Красногорска 5 сентября проведет традиционный фестиваль воздушных змеев «Небо открыто для всех», информируется на официальном сайте администрации горокруга.
Событие посвящено началу нового учебного года и Дню городского округа Красногорск. Начало фестиваля в 12:00.
В программе праздника запланированы запуски моделей ракет и показательные полеты на радиоуправляемых моделях самолетов. На случай дождливой погоды в большом шатре будет развернут детский «Авиатехнопарк», ребята смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по постройке летающих метательных моделей планеров.
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