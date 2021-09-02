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Мотопарад, мастер‑классы и концерт состоялись в деревне Балашихи
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Культура — 2 Сентября 2021, 13:17
В деревне Соболиха подмосковной Балашихи в рамках Дня деревни и предстоящего празднования Дня города состоялся праздник «Милая сторонушка», мероприятия прошли на площади перед Сельским центром культуры и досуга «Рассвет», информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
Для жителей подготовили концерт творческих коллективов и солистов, работали творческие площадки с интересными мастер-классами по рисованию и креативным поделкам, аквагрим, фотозона с ростовыми персонажами. прошли игры и конкурсы, парад мотобайков клуба «Ночные волки». Кроме того, провели знакомство с работой кружков, клубов и творческих формирований.
От имени главы Балашихи Сергея Юрова собравшихся жителей поздравили с предстоящей 191-ой годовщиной Балашихи и Днем деревни Соболиха депутат совета депутатов округа Марк Черемисов и начальник территориального отдела по Южной Балашихе городской администрации Вадим Кузнецов.
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