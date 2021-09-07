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Почти 180 мероприятий организуют в Москве к 200‑летию со дня рождения Достоевского
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Культура — 7 Сентября 2021, 09:57
К 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского столичные учреждения культуры подготовили 179 тематических мероприятий. Юбилейную дату отметят 11 ноября, информирует пресс-служба департамента культуры Москвы.
«Мероприятия, посвященные юбилею Федора Михайловича Достоевского, идут в столице с января. Они проводятся онлайн и офлайн. Основная часть программы запланирована на осень», – сообщила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.
Она добавила, что в течение года москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в 179 событиях, среди которых лекции, паблик-токи, экскурсии и многое другое.
На очных мероприятиях будут следить за соблюдением требований санитарной безопасности: ношением масок и соблюдением дистанции.
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