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Фестиваль прикладного и самодеятельного творчества среди инвалидов провели в Подольске
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Культура — 29 Сентября 2021, 13:58
Прошел фестиваль прикладного и самодеятельного творчества среди инвалидов городского округа Подольск «Вера, Надежда, Любовь», на нем показали свое искусство жители с ограничениями по здоровью, информирует пресс-служба администрации округа.
Фестиваль, посвященный 240-летию Подольска, прошел 28 сентября в Культурно-просветительском центре «Дубровицы».
Его провела Подольская городская организация Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) под руководством Татьяны Кругловой.
В фестивале приняли участие подразделения ВОИ Подольска и клуб молодых инвалидов «Эдельвейс». Они представили свои лучшие работы в различных жанрах и видах искусства.
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