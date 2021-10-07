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Выставка Таллинского триеннале иллюстрации откроется в галерее Мытищ в четверг
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Культура — 7 Октября 2021, 09:56
В четверг в Мытищинской картинной галерее откроется выставка Таллинского триеннале иллюстрации, информируется в Instagram-аккаунте галереи.
Прямиком из Эстонии в галерею приехало Таллинское триеннале иллюстрации. Открытие выставки состоится в 16:00.
На выставке будет представлена Эстонская часть триеннале, которая познакомит посетителей с миром книжного дизайна, а также вдохновит на прочтение новых для себя историй.
В день открытия с 15:30 до 16:30 вход в галерею для посетителей свободный. Адрес: г. Мытищи, ул. Мира, 7. Телефон: 8(498)720-54-40.
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