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ХV театральный фестиваль «Долгопрудненская осень» откроется 21 октября
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Культура — 20 Октября 2021, 09:57
21 октября откроется ХV Московский областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень», он пройдет в театре «Город», информирует пресс-служба министерства культуры Подмосковья.
Председателем жюри фестиваля является театральный критик, аналитик театра, продюсер многих театральных фестивалей, член Союза театральных деятелей России Ольга Сенаторова.
В этом году в фестивале принимают участие 16 профессиональных театров Подмосковья, а также труппы из Москвы и Свердловской области. Они представят зрителям спектакли в очном и онлайн-формате.
Всего в рамках фестиваля пройдет 9 спектаклей для детей и 14 спектаклей для взрослых.
При этом фестиваль – это не только праздник сценического искусства, но и творческая лаборатория и деловой практикум. Но особенностью мероприятия в текущем году станет акцент на мировой и отечественной классике.
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