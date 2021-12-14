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Выставка «Азбука шедевра» станет главным культурным событием «Зимы в Подмосковье»
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Культура — 14 Декабря 2021, 10:54
Главным культурным событием губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» станет выставка «Азбука шедевра» в Истре. Уже 18 декабря можно будет познакомиться с полотнами легендарных русских художников в рамках экспозиции, информируется в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона во «ВКонтакте».
В «Новом Иерусалиме» на выставке будет собрано свыше 120 картин из 30 региональных музеев России.
На экспозиции будут представлены работы Александра Дейнеки, Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Ильи Репина, Казимира Малевича и других художников, которые прославили русскую живопись на весь мир. Среди наиболее ярких экспонатов «Русская Венера» и «Купчиха» Бориса Кустодиева, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, «Косарь» Казимира Малевича, «Старая мельница» Василия Поленова», «Закат» Архипа Куинджи, «Импровизация №209» Василия Кандинского и т. д.
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