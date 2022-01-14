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Рождественский бал провели во Дворце молодежи Подольска
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Культура — 14 Января 2022, 13:40
Традиционный рождественский бал провели во Дворце молодежи Подольска, инфоимруется в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
В канун Старого Нового года во Дворце молодежи состоялся традиционный рождественский бал. В текущем году он был посвящен императору Петру I, 350-летие которого отмечается в России.
Мероприятие началось со знакомства с историей. Педагоги прикладного искусства и вокала на мастер-классах погрузили участников в петровскую эпоху. Затем прошла концертная программа, подготовленная воспитанниками Дворца.
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